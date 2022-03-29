Байдена раскритиковали за использование шпаргалок на выступлениях

Сенатор от американского штата Кентукки Рэнд Пол раскритиковал президента США Джо Байдена за использование шпаргалок во время вступлений. Как отметил Пол, в ходе общения с журналистами 28 марта глава Белого дома постоянно смотрел в бумаги, в которых уже были прописаны ответы на ожидаемые вопросы, пишет Daily Mail.

Сенатор подчеркнул, что регулярное использование Байденом карточек с подсказками на выступлениях указывает на имеющееся у него расстройство когнитивных функций.

На самом деле это угроза национальной безопасности, потому что он посылает сигналы, которые никто в здравом уме не стал бы посылать России в данный момент, — заявил Рэнд Пол.

Как отмечает издание, на видео и фото, сделанных на пресс-конференции, на шпаргалках Байдена можно заметить различные варианты желательных комментариев на возможные вопросы о его высказываниях в адрес президента России Владимира Путина. Так, в качестве ответа на вопрос, что он имел в виду, говоря о том, что Путин не должен оставаться у власти, предлагались варианты: «Я выражал моральное возмущение действиями этого человека» и «Я не говорил об изменении политики».

В июне 2021 года Владимир Путин, комментируя использование на саммите в Женеве американским лидером Джо Байденом шпаргалок, сказал, что «мы все так делаем».