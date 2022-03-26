Байдена призвали не выступать на публике без подготовки

Журналист Wall Street Journal Джеймс Фриман посоветовал президенту США Джо Байдену воздержаться от публичных высказываний без подготовки. Глава государства на публике часто допускает неточности и оговорки, пишет Фриман.

Фриман отмечает, что все были бы в «большей безопасности», если бы Байден в своих выступлениях придерживался заранее подготовленных комментариев, например, по таким темам, как оружие массового поражения.

Байдену следует постараться как можно меньше выступать на публике во время международного кризиса, — считает журналист.

Конституция США, добавляет автор статьи, не накладывает на президента обязательств выступать с каким-либо речами иди неподготовленными комментариями. Сам журналист нисколько не преуменьшает важности публичных заявлений официальных лиц.

Но конкретно этот избранный чиновник явно не справляется с задачей, — добавляет репортёр, отметив, что не готов в данном случае давать оценок психическому здоровью или умственным способностям американского лидера по сравнению с другими мировыми лидерами.

В качестве примера оговорок журналист приводит такие высказывания Байдена, как заявление о более сдержанной реакции США при «незначительном вторжении» РФ на Украину. Другой оговоркой главы государства является фраза о готовности США дать «соразмерный ответ» в случае применения Россией химического оружия на Украине. После помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, что «у США нет намерений применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах».

Многие из нас будут уверены в том, что президент пребывал в замешательстве и не понимал, что говорит, что лишь добавляет ему поводов избегать отклонений от подготовленных заявлений в это опасное время, — пишет Фриман.

Президентское молчание тоже не может стать стратегией на долгие годы, но прямо сейчас миру совсем не нужны «очередные оговорки Байдена» по важным темам, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что во время выступления в Варшаве американский президент Джо Байден заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти». Позже Белый дом был вынужден пояснять, что его глава не призывал к смене режима в России.