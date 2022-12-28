Байдена поставили в тупик вопросом о ЗРК Patriot Hill: вопрос о ЗРК Patriot поставил Байдена в неловкое положение

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Вопрос украинского журналиста о ЗРК Patriot поставил американского президента Джо Байдена в неловкое положение, написал экс-сотрудник Пентагона Джозеф Боско в статье для Hill. На прошлой неделе журналист напомнил лидеру США, что тот ранее заявлял о невозможности поставить Киеву комплексы Patriot из-за риска эскалации конфликта. По мнению Боско, в ответе на вопрос Байден отметил, что такие решение Вашингтон может принимать без одобрение членов НАТО. Президент подчеркнул, что европейские страны блокируют отправку большей военной помощи на Украину из-за страха прямого военного конфликта с Россией.

Экс-сотрудник Пентагона полагает, что президент тем самым постарался оправдаться и одновременно с этим обвинить партнеров по военному альянсу в том, что они не делают «все возможное, чтобы помочь Украине».

Он описал сценарий, обратный тому, что произошел в марте, когда Вашингтон наложил вето на предложение Польши отправить Украине российские МиГи для установления бесполетной зоны, — написал Боско.

Байден заявлял, что передача Украине батареи ЗРК Patriot не влечет за собой эскалации напряженности. По его словам, данное вооружение поставляется Киеву не для нападения на российские территории, а для обороны. Он добавил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос применения ЗРК Patriot. Глава Белого дома отметил, что США продолжат помогать Украине, пока она существует.

Обозреватель Forbes Пол Иддон заявил, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые власти Соединенных Штатов согласились отправить на Украину, не отличаются высокой мобильностью. По его мнению, российские войска могут использовать этот минус американской системы. Кроме того, аналитик считает, что вряд ли ВСУ будут использовать Patriot для борьбы с беспилотниками, так как в большом количестве они могут «пробить средства ПВО».