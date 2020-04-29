Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. На него растёт давление с целью заставить ответить на обвинения его бывшей сотрудницы Тары Рид, которая утверждает, что тогдашний сенатор от штата Делавэр приставал к ней в 1993 году. В отличие от других женщин, заявивших о неподобающем поведении Байдена, у Рид есть свидетели. Но проблема Байдена состоит не столько в самих обвинениях, сколько в том, что на протяжении кампании он пытался представить себя как борца за права женщин.

Тара Рид впервые озвучила свои претензии ещё в марте и с тех пор не сходит со страниц американской прессы. По её словам, в 1993 году Байден под невинным предлогом пригласил её в комнату в подвале сената, где они на тот момент оба работали, прижал к стене, начал целовать и залез под юбку. Рид отвергла приставания сенатора и написала официальную жалобу на него вышестоящему начальству. Но вместо того чтобы привлечь политика к ответственности, руководство его офиса вынудило Рид уйти с поста.

ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Это отнюдь не первое обвинение в неподобающем поведении в адрес Байдена от женщин, Тара Рид стала уже восьмой в этом списке. Впервые они возникли в прошлом году, как раз тогда, когда Байден объявил о своих планах на президентское кресло. Теперь же, когда все его конкуренты отсеялись в результате праймериз, в ход пошла «тяжёлая артиллерия» — история Рид.

WaPo editorial board calls for Biden to address Tara Reade allegations https://t.co/keAjj1zgQW pic.twitter.com/7UcILmnJWg — The Hill (@thehill) April 30, 2020

В отличие от подруг по несчастью, у неё есть некоторые доказательства. Во-первых, это та самая жалоба в сенатском офисе — женщина просит обнародовать этот документ. Во-вторых, это две свидетельницы, которые в разговоре с прессой подтвердили, что Рид в 1990-е жаловалась им на приставания со стороны начальника. Одна их них — это её тогдашняя соседка по дому Линда Лакасс, вторая — бывшая коллега Лорейн Санчес.

Но на полноценное уголовное дело это всё равно не тянет, ведь у инцидента в подвале сената не было непосредственных свидетелей. Аналогичное дело против члена Верховного суда в США (а в то время — только кандидата на этот пост) Бретта Кавано в 2018 году окончилось ничем: его обвинительница Кристин Блейзи Форд не смогла доказать, что харассмент имел место.

Против президента Дональда Трампа выдвинули обвинения около дюжины женщин, часть из них — ещё до избрания его президентом. Но репутации миллиардера это не сильно повредило, по крайней мере в нём осталась уверена его электоральная база. Байден же не может просто отмахнуться от подобных претензий в свой адрес, так как женщины входят в его целевой электорат.

Насилие в адрес женщин — это огромная проблема, особенно сейчас, — заявил он во время недавнего совместного эфира с Хиллари Клинтон. — Прекратить насилие в отношении женщин всегда было одной из главных целей в моей жизни.

В свете обвинений Рид подобные слова Байдена кажутся чистым лицемерием. А молчание, которое он хранит, — попыткой замять инцидент. Не определились, как реагировать на ситуацию и феминистские группы. С одной стороны, Байден — главный и по сути единственный конкурент Трампа, человека, которого они считают закоренелым женоненавистником. С другой, увы, биография бывшего вице-президента тоже оказалась небезупречной. Как стало известно The New York Times, несколько групп по защите прав женщин подготовили, но пока не опубликовали совместное заявление. В нём признаётся роль Байдена как «открытого защитника жертв насилия», но содержится и призыв отреагировать на ситуацию с Тарой Рид.

У вице-президента Байдена сейчас есть возможность подать пример обращения с серьёзными обвинениями, — подчёркнуто в письме. — Мера наших ожиданий соответствует мере власти, на которую он претендует.

Байден пообещал выбрать себе в вице-президенты женщину, и потенциальные кандидатки на эту роль — Эми Клобушар и Стейси Абрамс — уже вынуждены отвечать на вопросы журналистов о поведении Байдена. В то же время предвыборный штаб кандидата не считает претензии Тары Рид серьёзной проблемой. Пресс-служба Байдена ограничилась кратким заявлением: то, о чём рассказала Рид, «абсолютно точно никогда не случалось».