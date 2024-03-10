Байдена обвинили в злоупотреблении полномочиями президента США Трамп: Байден злоупотребил полномочиями, преследуя политического оппонента

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Джо Баден, преследуя политических оппонентов, злоупотребляет своими полномочиями американского лидера, написал экс-глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Миллиардер назвал демократа «величайшей угрозой» в истории страны.

Ни один президент никогда не злоупотреблял своими должностными полномочиями столь явно, чтобы преследовать своего политического оппонента в год выборов. Это величайшая угроза демократии в истории нашей страны! Джо Байден должен прекратить нелепые и разрушающие демократию судебные преследования, сейчас, — заявил Трамп.

Как стало известно ранее, в США судьи апелляционного суда столичного округа Колумбия скептически отнеслись к ряду аргументов защиты Трампа, пытавшейся доказать, что экс-президент обладает иммунитетом против юридического преследования. На слушаниях присутствовала коллегия из трех судей.

До этого Байден заявил, что штурм Капитолия 6 января 2021 года случился из-за призывов и ложных заявлений республиканца. Согласно его предвыборной речи, из-за действий Трампа погибли люди, которые вместе с толпой пришли в тот день в Вашингтон.