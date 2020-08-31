Байдена обвинили в попытке переписать конституцию США

Тема владения огнестрельным оружием выходит на авансцену предвыборных баталий в США. Национальная стрелковая ассоциация (НСА), поддерживающая кандидатуру Дональда Трампа, утверждает, что его противник Джо Байден отнимет у американцев их любимые винтовки. Демократы тем временем усиливают атаку на саму НСА, грозя ей судебными исками. NEWS.ru разбирался, почему оружейный вопрос продолжает разделять американцев.

Ни для кого не секрет, что Национальная стрелковая ассоциация — крупный донор предвыборной кампании Дональда Трампа, как, впрочем, и всех республиканцев. В 2016 году она вложила $36 млн в его избирательный фонд и не прогадала. Несмотря на то, что на президентство Трампа пришёлся пик массовых убийств с применением огнестрельного оружия, глава Белого дома последовательно защищал право американцев на ружья и полуавтоматические винтовки. Но в случае прихода к власти демократа Джо Байдена НСА лишится защиты, поэтому она делает всё, чтобы этого не допустить.

Если Джо Байден победит, он уничтожит вторую поправку, и Америку будет не узнать, — заявила Национальная стрелковая ассоциация в Twitter.

Вторая поправка к конституции США гласит, что хорошо вооружённое ополчение необходимо для защиты свободы государства, поэтому граждане имеют право хранить и носить оружие. Несмотря на то, что в XXI веке оправдание этой необходимости смотрится несколько устаревшим, для миллионов американцев эти слова святы. Вторая поправка при многолетней поддержке оружейного лобби превратилась в общенациональную культуру самообороны и коллекционирования винтовок. Около 43% американцев владеют огнестрельным оружием, и многие из них уверены, что только оно — залог безопасности их дома.

Неслучайно, когда Америку сначала постигла пандемия, а затем — протесты на почве расовой дискриминации, добропорядочные граждане первым делом побежали в оружейные магазины. В последний раз такой рост продаж ружей и пистолетов наблюдался в 2008 году. Тогда к власти пришёл демократ Барак Обама, пообещавший положить конец насилию с применением огнестрельного оружия, и все испугались, что вторую поправку всё-таки отменят.

Democratic National Convention V/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но, как и в случае Обамы, его бывшему вице-президенту Джо Байдену вряд ли удастся что-то радикально изменить в американском оружейном законодательстве. Стоит заметить, что он и сам это прекрасно понимает. Поэтому, вопреки утверждениям Национальной стрелковой ассоциации, не собирается конфисковать у американцев их полуавтоматы. Всё, что он предлагает, это более строгий контроль за владельцами оружия. Так, он выступает за то, чтобы каждый покупатель этого товара проходил проверку на вменяемость и наличие криминального прошлого. Сегодня это обязаны делать те, кто приобретает оружие в магазинах, но онлайн-площадки и выставки от этого обязательства освобождены. Кроме того, Байден считает, что нужно запретить производство штурмовых полуавтоматических винтовок для свободной продажи.

В 1994 году он, ещё будучи сенатором, уже инициировал подобный запрет сроком на 10 лет. Однако в законе нашлось множество лазеек: производители полуавтоматов вносили незначительные изменения в свои изделия, которые позволяли им обойти запрет, но не влияли на убойную силу. Кандидат от демократов обещает, что на этот раз он учтёт ошибки.

Что же касается пресловутой «конфискации», которой так пугает американцев Национальная стрелковая ассоциация, то о ней речи не идёт. Тем, кто уже владеет типом оружия, попадающим под запрет, Байден предлагает две опции: зарегистрировать свою винтовку в национальном реестре либо продать её государству.

Федеральное законодательство запрещает охотиться на перелётных птиц с более, чем тремя зарядами в дробовике, — говорится в предвыборной программе Байдена. — Это значит, что наше федеральное законодательство делает больше для защиты уток, чем детей. Это неправильно.

Регистрация оружия поможет предотвратить преступления с его участием, считает Байден. Но в НСА уцепились за второй вариант — продажа государству, — полностью проигнорировав первый.

Демократы тем временем развернули контрнаступление на саму Национальную стрелковую ассоциацию. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс инициировала иск против руководства некоммерческой организации о нецелевом использовании средств фонда. Согласно её расследованию, лидеры НСА годами в личных целях пользовались пожертвованиями от своих сторонников. Перспективы судебного иска неясны, однако, как замечает Politico, даже в случае роспуска НСА оружейное лобби никуда не денется. Это самая крупная подобная организация, но в США есть целый ряд лоббистских групп помельче, готовых занять её место в любой момент. Пока среди простых людей сохраняется немалое число сторонников свободного обращения с огнестрельным оружием, и регулирование этой сферы будет крайне сложной задачей для любого политика.