Байдена обвинили в поддержке геноцида палестинцев Конгрессвумен США Тлаиб: Байден поддержал геноцид палестинского народа

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Сектор Газа

В США конгрессвумен Рашида Тлаиб, которая является американкой палестинского происхождения, обвинила в Twitter (Х) президента страны Джо Байдена в поддержке геноцида палестинского народа. Соответствующую запись она сопроводила видеороликом с протестами против прекращения огня на Ближнем Востоке.

Джо Байден поддержал геноцид палестинского народа. Господин президент, американцы не поддерживают вас в этом, — написала Тлаиб.

Она напомнила, что в ноябре 2024 года в США состоятся очередные президентские выборы. По мнению Тлаиб, американцы «не забудут» усилия Байдена, который намерен баллотироваться на второй срок, по поддержке Израиля в конфликте на Ближнем Востоке.

Ранее Байден призвал к частичному прекращению огня в секторе Газа для освобождения заложников. По его словам, он убедил премьер-министра Биньямина Нетаньяху дать время для выведения пленных из анклава до начала наземной операции, а также договорился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси о том, чтобы раненые местные жители и иностранцы могли покинуть сектор через КПП «Рафах».

До этого Национальный мусульманский демократический совет США поставил Байдену ультиматум. Американские мусульмане требовали от Вашингтона прекратить огонь в секторе Газа до 17:00 по восточному времени (00:00 мск) 31 октября.