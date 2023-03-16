Байдена обвинили в кризисе банковской сферы США Конгрессмен Госар назвал кризис банков США следствием экономической политики Байдена

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Конгрессмен-республиканец из Аризоны Пол Госар в интервью РИА Новости заявил, что президент Джо Байден несет ответственность за кризис в банковской сфере и обвинил его экономическую политику в сложившейся ситуации. По мнению Госара, действия Байдена привели к убыткам Silicon Valley Bank (SVB), который вкладывал большую часть своих депозитов в ценные бумаги с ипотечным покрытием и облигации.

Конгрессмен отметил, что при низких процентных ставках в США такие вложения были разумными, однако резкий рост ставок и «байденфляция» привели к тому, что стоимость ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, и облигаций SVB резко упала.

Госар также заявил, что Министерство финансов США ввело экстренные меры для помощи банковской сфере, но он выразил сомнения относительно будущих действий властей, которые, по его мнению, сконцентрированы на спасении руководителей банков-миллионеров, которые заработали огромную прибыль, но плохо управляют своими финансовыми структурами.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что американские власти не будут спасать Silicon Valley Bank. Она отметила, что правительство США не намерено помогать инвесторам и владельцам организации так же, как во время финансового кризиса 2008 года. Йеллен заявила, что вкладчики SVB смогут вернуть средства только с тех депозитов, которые были застрахованы.