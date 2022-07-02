Президент США Джо Байден предал свою страну, передав ее суверенитет украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, написала в соцсетях экс-конгрессвумен Тулси Габбард. Она отметила, что американский лидер не раз уходил от ответа на вопрос об истинных целях, которые преследует Вашингтон в условиях украинского кризиса, но Белый дом перекладывает ответственность на Киев, за решениями которого якобы следуют Штаты.