Байдена назвали олицетворением упадка США Обозреватель Энгельгардт назвал президента Байдена олицетворением упадка США

Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

«Дряхлеющий президент» США Джо Байден является олицетворением упадка государства. Об этом заявил в статье для издания National Interest обозреватель Том Энгельгардт. При этом он отметил, что чиновники действующей администрации «живут на всю катушку» и воссоздают холодную войну.

Я не вижу ничего странного в том, что Джо Байден (в свои 80 — старейший президент в нашей истории) планирует снова баллотироваться в 2024 году. <...> Честно говоря, разве по-своему это не идеально? Я хочу сказать: что лучше олицетворяет упадок Америки, чем с каждым днём дряхлеющий президент? — заявил журналист.

Также 78-летний Энгельгардт добавил, что упадок для главы государства в его возраста — «вторая натура», Он также подчеркнул, что несмотря на плачевную ситуацию в стране и мире, сам глава государства и его чиновники ни в чём себе не отказывают.

Джо и его чинуши живут на всю катушку и тщательно воссоздают холодную войну, которая закончилась три десятилетия назад. Поэтому вот что я могу сказать: добро пожаловать в более паршивую версию прошлого (на тот случай, если вы слишком молоды и его не застали), — отметил обозреватель.

По мнению Энгельгардта, победа Дональда Трампа на выборах 2016 года подвела итоги однополярного мира и теперь «Америка трещит по швам» и история человечества может измениться до неузнаваемости, поскольку «нам грозит упадок и крах вообще всего».

Ранее американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди заявил о том, что у президента США Джо Байдена настолько низкий рейтинг, что граждане не хотели бы видеть его следующим главой государства. В качестве альтернативы сенатор рекомендовал президенту попробовать свои силы на поприще продавца телемагазина.