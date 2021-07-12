Байдена назвали худшим президентом в истории США

Действующий американский президент Джо Байден является самым худшим правителем в современной истории страны. Об этом заявил экс-вице-президент США Майк Пенс. Его слова прозвучали в эфире Fox News.

Я думаю, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории. <...> Сейчас внутри страны происходит самый худший кризис в нашей истории, — сказал Пенс.

Политик указал на то, что за последние 14 месяцев, когда у власти находится Байден, инфляция в США достигла 40-летнего максимума. Также цены на бензин выросли на 70%.

Кроме того, Пенс указал на ошибки администрации главы государства в борьбе с пандемией коронавируса и на «катастрофический» уход из Афганистана.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал соотечественников «вернуть американскую мечту», которую сейчас, по его словам, «уничтожает» действующий глава государства Джо Байден. Он отметил, что действующая администрация государства фактически объявила стране и её гражданам энергетическую войну, это следует из установившихся цен на бензин и продовольствие.

Также в ходе выступления Трамп заявил, что Байден принёс США худшие времена в истории.