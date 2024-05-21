Байдена и Блинкена возмутили планы МУС арестовать Нетаньяху Байден и Блинкен назвали возмутительным требование МУС арестовать Нетаньяху

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Джо Байден

Власти США отвергают требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен. По их мнению, оно является возмутительным, поскольку Соединенные Штаты «всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности».

Позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор [МУС Карим Хан] — между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента — никакого, — заявил Байден.

В свою очередь Блинкен назвал «постыдным» сравнение Израиля и ХАМАС. Вашингтон ясно дал понять, что МУС «не обладает юрисдикцией в этом вопросе», напомнил он.

Ранее Международный уголовный суд запросил ордера на арест лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и премьера Израиля. Соответствующее заявление сделал главный прокурор организации Карим Хан. Также инстанция добивается ареста министра обороны Израиля Йоава Галанта, командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания. Все они обвиняются в военных преступлениях, совершенных с октября 2023 года.

После этого члены Конгресса США от обеих партий предупредили МУС, что примут ответные меры в случае выдачи ордера на арест израильских чиновников, включая премьера Нетаньяху. Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал сообщения об ордерах на израильских чиновников «позорными» и «беззаконными». Он призвал администрацию Белого дома пресечь действия МУС.