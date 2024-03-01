Байден ждет от G7 плана по использованию замороженных российских активов Bloomberg: Байден к июню ждет от G7 план передачи замороженных средств РФ Киеву

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден рассчитывает увидеть к июню прогресс в плане стран «Группы семи» (G7) по использованию замороженных российских активов для поддержки Киева, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Американский лидер рассчитывает направить средства для реконструкции Украины, уточнили авторы статьи.

Президент США Джо Байден хочет, чтобы страны «Группы семи» добились прогресса в планах по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины к тому времени, как лидеры встретятся в июне <...> Байден хотел бы, чтобы замороженные активы были использованы для помощи Украине в бюджетных расходах, — написали журналисты.

Члены «Большой семерки», по словам агентства, рассматривают возможность применения замороженных активов РФ для получения с них доходов, В качестве альтернативы обсуждается вариант предоставления гарантий по активам при помощи этих средств, констатировали в СМИ.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал условие для изъятия российских активов. По его словам, Байден нуждается в новых полномочиях от конгресса, которые позволили бы реализовать план по использованию средств РФ.