Байден заявил сторонникам о планах баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден и представители его ближайшего окружения в последние дни заверяют сторонников в планах 79-летнего политика баллотироваться на второй срок в 2024 году. Одним из объяснений появления таких заявлений является падающий рейтинг американского лидера, сообщает The Washington Post.

Издание отмечает , что сейчас работу Байдена на посту президента одобряют лишь около 40% жителей страны. Другим объяснением усилий, прилагаемых окружением президента, издание называет желание убедить сторонников в стремлении Байдена остаться в Белом доме ещё на четыре года.

Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует снова баллотироваться. <...> И я этому рад, — отметил друг Байдена и бывший сенатор-демократ Крис Додд.

The Washington Post напоминает, что о намерении участвовать в выборах Байден говорил в ноябре на мероприятии по привлечению средств для Демократической партии.

То, что он заявляет публично, это то, во что он твёрдо верит. <...> Он не будет баллотироваться, если поймёт, что не может выполнять работу физически и эмоционально, — сказал бывший губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл.

Издание отмечает, что если Байден решит участвовать в президентской гонке, то официальные лица Демократической партии намерены поддержать его, а не других претендентов.

Ранее стало известно, что лечащий врач американского президента Кевин О'Коннор заявил, что у Джо Байдена усилился кашель и ухудшилась походка. По его словам, хозяина Белого дома также лечат от мерцательной аритмии, однако он достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности.