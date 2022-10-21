Байден заявил о ведущей роли Америки для «менее могущественного» мира

Фото: IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден во время выступления перед однопартийцами в Пенсильвании заявил о ведущей роли Америки для остального «менее могущественного» мира. Американский лидер сообщил, что весь остальной мир нуждается в главенствующей роли Вашингтона, который должен определять курс и действия всех остальных стран. Трансляция велась на канале Белого дома.

Ребята из другой команды не понимают. Они не понимают: то, как поступает Америка, определит, как действует остальной мир. Они смотрят на нас как на лидера, потому что они не такие большие и могущественные, — сказал Байден.

Заявление прозвучало накануне ноябрьских промежуточных выборов, глава американского государства считает необходимым таким образом поддерживать однопартийцев. По его мнению, республиканцы «вообще не понимают» устройства внешней политики.

Ранее в этот день на выступлении в Питтсбурге глава «ведущего государства» заблудился при выходе со сцены. Он пошел в другую сторону от выхода, постоял у строительного крана, разговаривая и жестикулируя, и только потом и не без помощи подчиненных нашел выход.