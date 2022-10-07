Байден заявил о реальной угрозе применения ядерного оружия

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что мир впервые сталкивается с реальной угрозой применения ядерного оружия со времен Карибского кризиса. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Это возможно при условии, что ситуация будет развиваться так, как она развивается в настоящий момент.

Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается, — заявил американский лидер, выступая на мероприятии Демократической партии.

Байден заявил, что «достаточно хорошо» знает российского президента Владимира Путина и считает, что он «не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия в реальном времени».

Глава Белого дома добавил, что он не может представить себе такую ситуацию, при которой применение ядерного оружия не закончилось бы Армагеддоном.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что утверждения стран Запада о том, что Россия угрожает применением ядерного оружия являются очередным фейком. Она подчеркнула, что у РФ никогда не было планов грозить кому-либо таким оружием.