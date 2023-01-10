Президент США Джо Байден заявил, что работал в американской Секретной службе в Польше и на Украине. С таким высказыванием он выступил на встрече с представителями благотворительной организации «Армия спасения» в Техасе, сообщает Fox News.
Я провел некоторое время в Секретной службе в Польше и на Украине, — рассказал хозяин Белого дома.
В Fox News предположили, что президент перепутал благотворительную организацию «Армия спасения» и Секретную службу, которая подчинена министерству внутренней безопасности США.
Ранее Джо Байден в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал украинцев иранцами. Очередная оговорка американского лидера имела место, когда он заговорил о социальном секторе на Украине.