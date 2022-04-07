Байден заявил о превращении России в «изгоя» после выхода из СПЧ ООН

Президент США Джо Байден заявил, что Россия превращается в «международного изгоя» после выхода из Совета по правам человека ООН. Слова американского лидера приводит пресс-служба Белого дома.

Я приветствую, что сегодня подавляющее большинство голосов в Генеральной Ассамблее ООН выступило за исключение России из Совета по правам человека. Это важный шаг со стороны международного сообщества, — сообщил Байден.

Хозяин Белого дома добавил, что этот шаг демонстрирует, как спецоперация на Украине «превратила Россию в международного изгоя». Американский президент сообщил, что голосование о приостановке участия России в СПЧ ООН было решено провести из-за «систематических и грубых нарушений прав человека» и «преступлений», совершаемых российскими войсками. Поэтому, резюмировал Байден, «России нет места в Совете по правам человека».

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин в ходе заседания Генассамблеи заявил о решении страны 7 апреля досрочно сложить полномочия в Совете по правам человека при организации. По его словам, Москва считает резолюцию о приостановке членства РФ в СПЧ ООН неправомерной и политически мотивированной мерой.