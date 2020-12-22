Байден заявил о похищении хакерами важных сведений у американского бизнеса

https://static.news.ru/photo/e1d19522-4495-11eb-95e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: AP/TASS

В результате масштабной кибератаки хакерам удалось украсть важные сведения у американского бизнеса. Об этом заявил избранный президент США Джо Байден в ходе выступления на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом, уволив или понизив в должности киберкоординаторов в Белом доме и в Госдепартаменте, — заявил Байден в ходе выступления, трансляцию которого вёл CNN.

Избранный президент также призвал действующего главу государства Дональда Трампа объявить о том, кто стоит за масштабной кибератакой, и дать «публичный и ясный ответ, кто несёт ответственность за эту атаку». Он также напомнил об уволенном Трампом руководителе Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Кристофере Кребсе.

Ранее стало известно, что ряд федеральных ведомств и частных компаний подверглись масштабной хакерской атаке. От кибератаки пострадали Cisco Systems, Intel, NVidia, VMware, Belkin, международная аудиторская компания Deloitte. Кроме того, были атакованы серверы Минюста США.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель президента России Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к хакерским атакам на американские компании и госучреждения. Ранее с подобными обвинениями в адрес России выступил госсекретарь США Майк Помпео.