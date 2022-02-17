Байден заявил о планах России провести операцию на Украине под чужим флагом

Президент США Джо Байден заявил, что у него есть информация о намерениях России провести операцию на Украине под чужим флагом. Он утверждает, что российское вторжение произойдёт в ближайшие дни, сообщает Reuters.

Как подчеркнул глава Белого дома, угроза вторжения России на Украину крайне высока. По его словам, существуют «все признаки» планов России по нападению.

Ранее с аналогичным заявлением выступила глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс. Она также сообщила, что Россия всё же «вторгнется» на Украину, но «под чужим флагом». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные сведения дезинформацией, которую британцы скармливают собственным таблоидам.

Несмотря на то что российские власти опровергают слухи о своём возможном «вторжении» на Украину, Вашингтон по-прежнему утверждает, что Россия не отводит свои военные подразделения от границы, а наоборот направляет туда дополнительные силы.

Как сообщалось, британская газета Mirrоr опубликовала cтатью о «нападении» Москвы на Украину в ночь на 16 февраля. Вместе с Mirrоr подобный материал выходил у тaблоида Sun. Позже издания признaли, что вторжение не состоялось. Однако позднее американская газета Politico выпустила материал, в котором отметила, что российское «вторжение» на территорию Украины может начатьcя после 20 февраля.