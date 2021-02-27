Байден заявил о готовящемся нападении проиранских групп на военных США

https://static.news.ru/photo/6dd77c26-793e-11eb-bc11-96000091f725_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что проиранские группы, по которым 26 февраля был нанесён авиаудар в Сирии, планируют напасть на американских военных. Документ с заявлением американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

Байден в соответствии с законом уведомляет палату представителей и сенат конгресса, что по его указанию ВС США нанесли «точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая использовалась поддерживаемыми Ираном негосударственными группами ополчения». Президент поясняет, что эти «негосударственные группы» участвовали в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.

Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем, — говорится в заявлении Байдена.

В ночь на 26 февраля самолёты ВВС США нанесли удары по объектам проиранских шиитских формирований в районе сирийско-иранской границы. Пентагон объяснил, что это было сделано в ответ на обстрелы «зелёной зоны» в Багдаде, где находится посольство США, и аэропорта в Эрбиле.

В результате снаряды поразили колонну шиитских ополченцев у КПП Эль-Каима. Погибли 22 бойца из иракского шиитского ополчения, сражавшиеся на стороне сирийской армии против террористов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Джо Байден впервые выступил с предостережением для официального Тегерана после американского удара по Сирии. На вопрос, какой сигнал хозяин Белого дома хотел послать Ирану этой бомбардировкой, Байден ответил: «Вы не сможете действовать безнаказанно».