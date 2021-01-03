Байден заявил о готовности сотрудничать с Пелоси в решении насущных проблем

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Избранный президент США Джо Байден, инаугурация которого назначена на 20 января, заявил, что намерен сотрудничать с Нэнси Пелоси, которую переизбрали на пост спикера Палаты представителей Конгресса США, для решения важных для страны проблем.

С помощью лидерских качеств спикера Пелоси мы объединимся, чтобы уничтожить продолжающуюся пандемию, бороться с экзистенциальной угрозой климатических изменений, придать больше равенства и справедливости нашему обществу и отстроить нашу экономику лучше, чем раньше, — цитирует РИА Новости Джо Байдена.

Также новый глава Белого дома подчеркнул, что намерен тесно сотрудничать с представителями обеих партий в Конгрессе.

Ранее NEWS.ru писал, что 80-летняя представительница Демократической партии США Нэнси Пелоси была переизбрана в качестве спикера Палаты представителей Конгресса США. Выборы прошли в отсутствие серьёзной оппозиции для Пелоси. Некоторые представители демократов призывали выдвинуть новое поколение лидеров, но их не услышали.

Новый состав Конгресса США, избранный в ноябре, 3 января приступил к работе в условиях, когда контроль над сенатом ещё не принадлежит ни одной из партий. Палата представителей и сенат провели первые сессии, формально новый состав двух палат именуется 117-м Конгрессом.