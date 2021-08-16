Байден заявил о готовности к критике из-за решений по Афганистану
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
09:10, 17 августа 2021
Джо БайденФото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил, что готов подвергнуться критике за решение вывести американские войска из Афганистана, но настаивает на правильности данного шага. Об этом он сообщил в ходе выступления в Белом доме, трансляция которого велась в Twitter.
Байден отметил, что вместе с помощниками «внимательно следил за развитием ситуации в Афганистане».
Я предпочёл принять всю эту критику, чем переложить данное решение на ещё одного президента США, — добавил Байден.
Также президент США сказал, что американские военные выполнили цели США в Афганистане по борьбе с «Аль-Каидой» (запрещённая в России террористическая организация). Байден считает, что теперь США должны бороться с террористами в других странах, а дальнейшее пребывание сил страны в Афганистане грозило потерями.
По мнению главы Белого дома, война в Афганистане, длившаяся на протяжении 20 лет, завершится после того, как американские военные завершат эвакуацию людей из аэропорта Кабула и вывод войск с территории страны.
Движение «Талибан» (запрещено в РФ) без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.
Ранее Байден подписал постановление выделить $500 млн для помощи беженцам из Афганистана. Деньги направят в том числе на помощь в оформлении афганцам иммиграционных виз в США.