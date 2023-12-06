Байден заявил, что выдвинулся на второй срок из-за Трампа Байден: не стал бы вновь баллотироваться в президенты США, если бы не Трамп

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Джо Байден

Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Бостоне заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошел его предшественник Дональд Трамп, сообщает NBC News. По его словам, «нельзя позволить победить» этому республиканцу.

Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить, — отметил хозяин Белого дома.

Трамп официально зарегистрирован как один из кандидатов на пост президента США. Именно этого республиканца в Соединенных Штатах считают основным конкурентом Байдена в предстоящей президентской гонке. При этом Трамп пока один из многих кандидатов. Помимо него на выдвижение от Республиканской партии претендует бизнесмен Вивек Рамасвами, губернатор Флориды Рон Десантис и еще несколько человек. Следующие выборы президента пройдут в США в ноябре 2024 года.

Ранее обозреватель Джош Рогин предположил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп в первый же день работы в Белом доме может отменить все поставки вооружений на Украину. По его мнению, по этой причине действующей администрации следует ускорить военную помощь ВСУ, а также разместить как можно больше оружия и боеприпасов в Восточной Европе.