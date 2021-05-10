Байден заявил, что встретится с Путиным

https://static.news.ru/photo/aef1ad2e-b1bc-11eb-970d-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Tasos Katopodis/POOL/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил о том, что он встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Белом доме.

Выступление Байдена было посвящено борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса. В завершении выступления один из присутствовавших журналистов поинтересовался у президента, что он думает о возможной причастности РФ к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

Я буду встречаться с президентом Путиным, от наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель <...> находится в России, — ответил американский президент.

Кибератака на трубопровод Colonial Pipeline произошла 7 мая. Предположительно, за атакой стоят хакеры из группировки DarkSide. Она известна тем, что игнорирует госучреждения и социальные объекты, выбирая в качестве жертв крупные компании, способные заплатить выкуп.

Провести личную встречу в третьей стране Джо Байден предложил Владимиру Путину 13 апреля в ходе телефонного разговора двух президентов.

Ранее стало известно, что Джо Байден рассказал о желании встретиться с Владимиром Путиным в июне. На пресс-конференции 7 мая хозяин Белого дома отметил, что «пока нет конкретного времени или места», но в администрации работают над этим.