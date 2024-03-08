Байден заявил, что Украина в состоянии остановить Россию Байден: Украина в состоянии остановить Россию при поддержке США

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Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, что Украина в состоянии остановить Россию. Он отметил, что это возможно при американской поддержке, пресс-служба Белого дома.

Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю, что это не так. Но Украина может остановить Путина, если мы будем поддерживать Украину и предоставим ей оружие, — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что правительство Украины рассчитывает услышать в ходе обращения президента США Джо Байдена к конгрессу конкретики по вопросу поставок ракет ATACMS. Издание Politico уточнило, что украинские власти также хотят получить четкие обещания по поддержке Киева в целом.

До этого Байден признал, что время Украины на исходе, Россия начала активное наступление, и ей удается продвигаться вглубь страны. В связи с этим глава государства призвал палату представителей принять новый законопроект о помощи Украине. Если конгрессмены откажут в оказании поддержки Киеву в этот критический момент, то история никогда не забудет их поступка, заверил политик.

Также уточнялось, что Белый дом изучает возможность привлечь $200 млн из средств Пентагона на помощь Украине. Эти деньги могут быть направлены на закупку вооружений и снарядов, однако окончательное решение еще не принято.