Байден заявил, что стал президентом США «этим летом»

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Джо Байден

Президент США Джо Байден вновь оговорился, выступая на митинге во Флориде. Это стало уже его третьей оговоркой за одно выступление: ураган Иэн он назвал «Иваном», спутал Украину с Ираком и заявил, что его старший сын погиб на войне в Ираке, хотят тот умер через шесть лет после службы в армии от онкологии. Трансляция выступления американского лидера велась на YouTube-канале Белого дома.

Я проезжал заправку по дороге: бензин 3 доллара 25 центов, а был 5 баксов, когда я вступил в должность этим летом, — сообщил Байден.

На самом деле нынешний президент США победил на выборах в 2020 году. И он уже допускал оговорку, что на момент его вступления в должность бензин стоил $5 за галлон, хотя на самом деле так стоить он стал только в начале лета. На момент вступления Байдена в должность цена бензина была $3,78.

Ранее сообщалось, что Джо Байден не справился с процессом голосования на промежуточных выборах в конгресс, и ему потребовалась помощь волонтера. Главе государства пришлось подсказывать порядок действий.