Байден заявил, что США выступают за расширение Совета безопасности ООН

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Соединенные Штаты выступают за расширение Совета безопасности ООН, в том числе за счет новых постоянных членов, заявил президент США Джо Байден выступая с трибуны на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам главы Белого дома, сейчас самое подходящее время для ООН стать более инклюзивной организацией, способную на эффективную реакцию на мировые нужды.

Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира, — заявил он.

Сейчас постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.

Байден, в ходе своего выступления, обрушился с критикой в адрес России. Он обвинил Москву в попытке свалить вину за продовольственный кризис на санкции. Американский лидер добавил, что необходимо продлить действие зерновой сделки по вывозу продовольствия с территории Украины и призвал остальные страны не вводить ограничения на его экспорт.

По мнению главы Белого дома, действия России также являются «существенным нарушением устава ООН». Он утверждает, что Москва «безрассудно» угрожает применением ядерного оружия в нарушение режима нераспространения.