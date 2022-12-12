Байден заявил, что США отправляют Киеву средства на миллиарды долларов

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон отправляет Киеву средства на миллиарды долларов. Так он ответил на вопрос журналистов, отправляют ли Штаты на Украину своих военных, сообщает ТАСС.

Отправляем ли мы войска на Украину? Нет. Мы отправляем материальные средства, как и раньше, на миллиарды долларов, — сообщил Байден на пресс-конференции.

Вопрос об отправке военных был связан с появившейся ранее информацией о том, что США хотят нарастить военное присутствие на Украине. Это якобы мотивировалось желанием Белого дома усилить контроль за поставками оружия в страну и помогать украинцам в применении «критически значимых» систем.

Ранее Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул приоритеты Вашингтона по укреплению ПВО Украины. Общение двух лидеров состоялось в воскресенье, 11 декабря. Также в Белом доме отметили, что Байден приветствовал заявление Зеленского о готовности к «справедливому миру», который должен быть основан на фундаментальных принципах Устава ООН.