Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву истребители

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Соединенные Штаты Америки не будут поставлять Украине свои истребители F-16. Как передает ТАСС, об этом во время пресс-конференции у Белого дома заявил президент США Джо Байден.

Когда журналисты спросили американского лидера, планирует ли Вашингтон отправить F-16 Киеву, тот ответил: «Нет».

Ранее не исключила возможность поставок самолетов Киеву заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Данный вопрос остается в повестке обсуждений военной помощи Киеву, отметила она. Лидер Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, Саския Эскен также допустила поставку истребителей Украине. По ее словам, таким образом ФРГ даст понять президенту РФ Владимиру Путину, что «отвергает российскую агрессию». При этом, как отметила Эскен, Берлин не хочет становиться стороной конфликта.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава передаст Украине истребители F-16 исключительно в координации с НАТО. По словам политика, подобный вопрос уже вставал при передаче истребителей МиГ украинским войскам. Моравецкий отметил, что поставки воздушной техники будут согласовываться со странами — членами НАТО.