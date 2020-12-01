Байден заявил, что сделал благо для США, освободив страну от Трампа

https://static.news.ru/photo/e4e9bda6-3474-11eb-bcef-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Ã‚Â©Fabio Pignata/Cpp/Global Look Press

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах, считает свой успех благом для страны. По его словам, он сделал хорошее дело, избавив Штаты от президентства Дональда Трампа.

Выборы состоялись 3 ноября, но их результат официально ещё не объявлен. Байден тем не менее уже заявил о своей победе. Большинство СМИ также считает, что именно он набрал наибольшее количество голосов выборщиков в разных штатах.

Я думаю, что сделал что-то хорошее для страны, позаботившись, чтобы Дональд Трамп не был президентом США ещё четыре года, — цитирует Байдена The New York Times.

По словам Байдена, ему некогда радоваться победе, так как предстоит большая работа, в том числе обусловленная пандемией коронавируса. В США, напомним, наихудшая ситуация по заболеваемости и смертности в мире. Штаб Байдена использовал её как козырь в предвыборной борьбе с Трампом, обвиняя действующего президента в том, что он не справился с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что стало известно о новых нарушениях в ходе подсчёта голосов на президентских выборах. Так, в Пенсильвании пропало почти 300 тысяч заполненных бюллетеней.