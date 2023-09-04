Байден заявил, что с возрастом становится лишь мудрее

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден, выступая перед профсоюзами в городе Филадельфия по случаю Дня труда заявил, что с возрастом, что бы ни говорили его критики, к нему приходит только мудрость, сообщает РИА Новости. Глава американского государства также дал понять, что на покой не собирается.

Вот, что вам скажу. Кто-то, знаете ли, говорил: «Этот Байден, он стареет». Скажу вам вот что. Угадайте, угадайте... Единственное, что приходит с возрастом — это немного мудрости, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Байден, уже отметивший 80-летний юбилей, собирается в 2024 году пойти на второй президентский срок. Он добавил, что выполнял свою работу дольше, чем кто-либо и продолжит ее выполнять при помощи американцев. Байден также раскритиковал политику своего предшественника на посту президента Дональда Трампа. По его мнению, после Трампа в стране оказалось на 3 млн рабочих мест больше, чем до его избрания.

Ранее сообщалось, что если бы выборы президента США проходили сегодня, и в них бы участвовали только Джо Байден и Дональд Трамп, то за двух кандидатов проголосовали бы по 46% избирателей, показал опрос, проведенный в США. Другая ситуация сложилась при гипотетическом участии в выборах кандидатов от третьих партий, таких как партия зеленых или либертарианцев. В этом случае победил бы бывший президент Трамп с результатом 40% голосов против 39% у Байдена.