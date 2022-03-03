Байден заявил, что РФ планировала операцию на Украине в обход дипломатии

По словам президента США Джо Байдена, Россия отвергла попытки дипломатического решения проблем в Европе совместно с Западом, поскольку изначально планировала проведение спецоперации на Украине. Такие слова содержатся в ежегодном послании «О положении в стране,» с которым Байден будет выступать в ближайшие часы перед Конгрессом США, выдержки выступления распространила пресс-служба Белого дома. Их приводит ТАСС.

Война Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг усилия в сфере дипломатии. Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине. Путин ошибался. Мы были готовы, — отметил Байден.

По мнению американского президента, издержки и угрозы для Америки и мира в нарастают, именно для этого и был создан альянс НАТО.

Поэтому был создан альянс НАТО — для обеспечения мира и стабильности в Европе после Второй мировой войны. <...> Соединённые Штаты являются членом [этого блока] вместе с 29 другими государствами. Это имеет значение. Американская дипломатия имеет значение, — подчёркивает американский президент.

О начале военной спецоперации по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По словам Путина, предполагается провести «денацификацию и демилитаризацию» Украины. Президент РФ намеревается отдать под суд всех ответственных за «кровавые преступления» против населения Донбасса.

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что по меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с момента начала военной спецоперации. Она также выразила опасение по поводу реальных цифр, которые, по её мнению, «значительно выше».