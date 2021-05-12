Байден заявил, что президентом США должен был стать его покойный сын

https://static.news.ru/photo/b2bbd712-b3ac-11eb-9e3f-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Президент США Джо Байден в разговоре с журналистами телеканала MSNBC заявил, что его покойный сын Бо должен был стать главой государства. Американский лидер подчеркнул, что пресса всегда застаёт его врасплох вопросами об умершем наследнике.

Бо Байден скончался в 2015 году от рака мозга. Ему было 46 лет. После кончины сына Байден (вопреки всеобщим ожиданиям) отказался от участия в президентской гонке 2016 года. Тогда по итогам выборов лидером Штатов стал Дональд Трамп.

Во время интервью журналисты спросили Байдена, что сказал бы его сын относительно первых 100 дней отца на посту президента США. Политик ответил, что Бо призвал бы его быть тем, кто он есть, и напомнил бы о важности «домашней базы» (идиома «свои корни»).

Вы всегда застаёте меня врасплох вопросами про Бо. Он должен был сидеть в этом кресле, — заявил американский лидер.

Ранее 124 генерала США в отставке усомнились в психическом и физическом здоровье президента США Джо Байдена. Они подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах. Офицеры призвали нацию не игнорировать состояние Главнокомандующего вооружёнными силами, потому что такой человек «должен осознавать, что происходит, и принимать чёткие решения в сфере национальной безопасности днём и ночью».