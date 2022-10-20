Байден заявил, что обсуждал задержку принятия Финляндии и Швеции в НАТО Байден сообщил об обсуждении в частном порядке задержку принятия в НАТО Финляндии и Швеции

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что в частном порядке передал позицию Белого дома о задержке принятия в НАТО Финляндии и Швеции. Так он отреагировал на вопрос о задержке со стороны Турции и Венгрии, сообщает РИА Новости.

Я передал ее в частном порядке, — ответил хозяин Белого дома журналистам.

Будапешт и Анкара остались последними столицами, парламенты которых не ратифицировали протоколы о вступлении в Альянс Швеции и Финляндии. Свое заседание по данному вопросу парламент Венгрии проведет 24 октября.

Ранее стало известно, что США и Швеция подписали соглашения о защите границ королевства на период его вступления в НАТО. Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл в ходе встречи с командующим шведской армией Карлом Энгельбректсоном заявил, что у стран крепкие партнерские отношения.