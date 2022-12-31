Байден заявил, что не знает о приближающихся президентских выборах Байден в шутку заявил, что не знает о приближающихся в США президентских выборах

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в шутку заявил журналистам о том, что не знает о приближающихся выборах главы государства. Они пройдут в 2024 году. Слова политика приводит пул Белого дома.

В настоящее время Байден находится на отдыхе на острове Санта-Крус, где вместе с семьей планирует встретить Новый год. Журналисты поинтересовались, обсуждал ли он с родственниками в отпуске перспективы своего переизбрания на пост президента.

Скоро предстоят выборы? Я этого не знал, — сообщил Байден.

Он также добавил, что «2023 год будет хорошим годом» и рассказал о том, как приятно, что рядом с ним находятся внуки, дочь и «вся чертова семья».

В начале декабря глава аппарата Белого дома Рон Клейн говорил, что Байден примет окончательное решение относительно выдвижения своей кандидатуры на второй срок после новогодних праздников. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что глава государства будет обсуждать этот вопрос с семьей и «скорее всего, примет решение в начале следующего года».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что выборы президента России запланированы на 2024 год. Он добавил, что с точки зрения начала электоральных процессов они так или иначе последуют.

В ноябре представитель Кремля заявил, что Путин еще не принял решения об участии в президентских выборах. Голосование ожидается 17 марта 2024 года. Кандидат, за которого проголосует большинство граждан РФ, вступит в должность на шестилетний срок.