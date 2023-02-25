Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает от Китая «крупной инициативы», касающейся военной помощи России. Такие шаги со стороны Пекина пока не видны, отметил он в беседе с телеканалом ABC.
Мы этого [военных поставок] пока не видим. Но я не ожидаю крупной инициативы со стороны Китая по передаче оружия России, — подчеркнул хозяин Белого дома.
По его словам, он предупреждал китайского лидера Си Цзиньпина об уходе западных компаний в случае, если Пекин решится «заступить за эту черту».
Байден ранее заявил, что предложенный Китаем мирный план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме России.
Ранее сообщалось, что заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин в ходе выступления на заседании Совета Безопасности организации по украинскому вопросу призвал Россию и Украину вернуться к переговорам без предварительных условий. Он подчеркнул, что международное сообщество будет способствовать подобным действиям.