Байден заявил, что ЕС раздумывает закупать у РФ нефть по цене ниже рыночной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент США Джо Байден заявил, что Евросоюз сейчас обсуждает возможность закупки российской нефти по цене ниже рыночной. Об этом глава Белого дома заявил во время брифинга в среду, 1 июня, пишет ТАСС.

У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они ещё больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене, — пояснил свою мысль Байден.

Президент США отметил, что это одна из возможностей — покупать российскую нефть «по значительно более низкой цене, нежели та, которая устанавливается сейчас на рынке».

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции вредят не просто нескольким странам, но всему континенту. Он добавил, что ограничения наносят урон и России, и Европе, и всему мировому рынку энергоресурсов, при этом Москва работает над альтернативными направлениями.