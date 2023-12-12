Байден заявил, что его отец пережил атаку ХАМАС на Израиль Байден оговорился, рассказав о пережившем атаку ХАМАС отце

Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден во время поздравления евреев с Ханукой в Белом доме рассказал, как его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября, передает РИА Новости. По словам американского лидера, после этого тот вернулся спасать вещи из разрушенного дома.

После 7 октября мой отец... Отец вернулся в свой кибуц спасать оставшееся от его дома, — поделился он в Белом доме во время поздравления евреев с Ханукой.

В ходе своего рассказа восьмидесятиоднолетний президент США описал случай, когда один человек потерял своего сына во время атаки, ошибочно назвав в процессе его своим отцом. В дальнейшем он регулярно путался в местоимениях.

Ранее рейтинг одобрения Байдена, согласно результатам опроса NBC News, упал до самого низкого уровня за время его нахождения на посту главы Белого дома и составил 40%. Такие показатели объясняются тем, что избиратели недовольны проведением его внешней политики в вопросе палестино-израильского конфликта.

Согласно результатам опроса, нынешний лидер США впервые отстает от экс-главы Белого дома Дональда Трампа в преддверии президентских выборов, которые состоятся в следующем году. Отрицательный сдвиг в позициях по отношению к Байдену наиболее выделяется среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль переусердствовал в своих военных действиях в секторе Газа.