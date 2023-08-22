Байден заявил, что едва не потерял жену и кошку из-за удара молнии Байден заявил, что в 2004 году чуть не потерял жену и кошку из-за пожара в доме

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что в 2004 году едва не потерял жену и кошку из-за пожара. Как рассказал политик во время выступления на Гавайях, в его дом ударила молния, из-за чего начался пожар. Трансляцию выступления вел портал Hawaii News Now.

Молния ударила в дом, в небольшое озеро снаружи дома, повредив проводку <...>, короче говоря, я почти потерял мою жену, [автомобиль] Corvette 1967 года и кошку, — заявил Байден.

При этом СМИ в 2004 году писали, что в доме на тот момент сенатора Байдена произошел небольшой пожар на кухне. Так, в публикации Associated Press было сказано, что при возгорании никто не пострадал, а огонь был оперативно взят под контроль — за 20 минут. В тексте также говорилось, что спасателей вызвала Джилл.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии Лорен Боберт заявила, что Байден во время одного из самых смертоносных пожаров в истории страны отдыхал на пляже и просил деньги для Украины. Кроме того, по ее словам, глава государства провел еще один уик-энд в Кэмп-Дэвиде.

Ущерб от пожаров на Гавайях оценивается в $5,52 млрд. В результате ЧП были повреждены или полностью уничтожены 2170 строений, более 80% из которых — жилые дома. Жертвами лесных пожаров стали 89 человек. Более 14 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасные районы.