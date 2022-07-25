Байден заявил, что думает вернуться к полноценной работе к концу недели

Фото: Rod Lamkey - Pool via CNP/Consolidated News Photo/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден, у которого диагностировали коронавирус, заявил, что чувствует себя хорошо и намерен вернуться к полноценной работе к концу недели. Об этом он заявил в Белом доме журналистам, пишет ТАСС.

Надеюсь вернуться на работу в очном режиме к концу текущей недели. Я чувствую себя хорошо, хотя голос у меня все еще хриплый. Думаю, я нахожусь на пути к полному выздоровлению, — сказал американский лидер.

О том, что Байден заразился коронавирусом, стало известно 21 июля. Его официальный врач Кевин О'Коннор заявил, что глава государства болеет в лёгкой форме, он идёт на поправку и осложнений нет.

Ранее лечащий врач американского лидера сообщил, что у заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена болит горло и сел голос. Президент уже идёт на поправку, основные показатели здоровья находятся в норме, а кашель, насморк и ломота в теле уменьшились.