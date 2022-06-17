Байден заявил, что антироссийские санкции стали лучшим решением для США Байден заявил, что антироссийские санкции из-за Украины являются лучшим решением для США

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что принятые в Вашингтоне санкции против России стали лучшим выбором для его страны. Проигнорировать ситуацию на Украине было нельзя, отметил он в беседе с Associated Press.

Это [санкции] в лучших интересах страны, без шуток, — подчеркнул хозяин Белого дома.

При этом Байден задался вопросом, что бы произошло, если бы главная сила в НАТО, связывающая Альянс, отстранилась от ситуации с российской спецоперацией.

Американский президент добавил, что решение об экономических санкциях он принимал как главнокомандующий, а не как политик, который думает о выборах.

Ранее стало известно, что Джо Байден во время выступления в Филадельфии не сдержал эмоций после обвинений в бездумных расходах Белого дома. Американский лидер повысил голос, назвав подобные заявления ложью и подчеркнув, что его администрация меняет жизни людей посредством формирования бюджета и федеральных программ.