Президент США Джо Байден заявил, что принятые в Вашингтоне санкции против России стали лучшим выбором для его страны. Проигнорировать ситуацию на Украине было нельзя, отметил он в беседе с Associated Press.
Это [санкции] в лучших интересах страны, без шуток, — подчеркнул хозяин Белого дома.
При этом Байден задался вопросом, что бы произошло, если бы главная сила в НАТО, связывающая Альянс, отстранилась от ситуации с российской спецоперацией.
Американский президент добавил, что решение об экономических санкциях он принимал как главнокомандующий, а не как политик, который думает о выборах.
Ранее стало известно, что Джо Байден во время выступления в Филадельфии не сдержал эмоций после обвинений в бездумных расходах Белого дома. Американский лидер повысил голос, назвав подобные заявления ложью и подчеркнув, что его администрация меняет жизни людей посредством формирования бюджета и федеральных программ.