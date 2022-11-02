Байден заявил, что американские войска останутся в Польше надолго

Фото: Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что американские войска останутся в Польше надолго. Так он ответил на вопрос журналиста о сроках нахождения на польских военных базах воинского контингента США, сообщает РИА Новости.

Они там надолго, — подчеркнул хозяин Белого дома.

США увеличили свой воинский контингент в Европе, после того как началась спецоперация России на Украине. Новые войска были направлены в том числе на «восточный фланг» НАТО.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не планируют отправлять военный контингент на Украину. Так он отреагировал на информацию о том, что 101-я дивизия воздушно-десантных войск может зайти на украинскую территорию.