Байден заявил, что американцы не понимают интересов США на Украине

Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что большинство американцев могут и не осознавать, какие интересы США преследуют на Украине. По его словам, люди больше думают, чем накормить детей, как заплатить за их образование и других обыденных вещах, приводит слова американского президента Associated Press.

Байдену был задан вопрос, понимают ли американцы, какие ставки США делают на Украину.

Нет, не думаю. Большинство домохозяйств просто пытаются на каждодневной основе решить, <...> как раздобыть еды на стол, позаботиться о детях, заплатить за их образование, самые основные вещи, — ответил глава государства.

Американский лидер добавил, что боялся увидеть «хаос в Европе» и агрессию со стороны других государств, если бы США не приняли санкции в отношении России. Эти шаги Байден аргументировал предостережением в адрес Китая и КНДР.

Если бы Соединенные Штаты ничего не предприняли, что Китай подумал бы насчет Тайваня? Что бы подумала КНДР о ядерном оружии? — сказал президент.

В этом же интервью Байден заявил, что принятые в Вашингтоне санкции против России стали лучшим выбором для его страны. Проигнорировать ситуацию на Украине было нельзя.