Байден зауважал решение Пелоси посетить Тайвань

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Джо Байден уважает решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси поехать на Тайвань. По его словам, это решение полностью соответствует политике США. Он отметил, что политики обеих партий придерживаются этой политики и пользуются ей на протяжений десятилетий.

Президент США Джо Байден уважает решение Пелоси поехать, и он считает, что это в полной мере соответствует политике США, которая проводится уже десятилетиями и пользуется поддержкой обеих партий, — рассказал Кирби.

Он добавил, что Соединённые Штаты не планируют «бряцать оружием» в отноешениях с Китаем.

Глава делегации КНР на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Фу Цонг ранее заявил, что США должны вывести все свое ядерное оружие из Европы. Дипломат добавил, что Вашингтон не должен размещать его в других регионах мира. Американское руководство накануне также выразило заинтересованность в проведении переговоров о продлении ДСНВ. В настоящее время на американских авиабазах в Европе размещены более 100 тактических бомб.