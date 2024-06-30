Байден запутался в воспоминаниях и назвал Францию Италией Белый дом: Байден на мероприятии по сбору средств перепутал Италию и Францию

Фото: VANNICELLI/GRILLOTTI/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден, выступая на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию, оговорился и перепутал Италию с Францией, приводит ТАСС заявление пресс-пула Белого дома. Американский лидер, критикуя республиканца Дональда Трампа, ошибся со страной, где находится кладбище павших в мировых войнах солдат.

Он (экс-президент Дональд Трамп — ред. NEWS.ru) не пошел бы на кладбище в Италии, — отметил Байден, хотя мемориал располагается во Франции.

Ранее глава Белого дома в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. Уточнялось, что при этом он признал ошибки политики по отношению к восточным странам.

До этого президент США не сумел корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда во время выступления на саммите G20 в Дели. Попытка исправить ситуацию привела к еще большему конфузу. Кроме того, в ходе пресс-конференции во вьетнамском Ханое американский лидер запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и не сумел разобраться в шпаргалках.

В другой раз демократ ошибся, упомянув, что в 2021 году беседовал с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Предположительно, президент США мог перепутать покойного немецкого политика с Ангелой Меркель, которая на тот момент занимала пост федерального канцлера.