Байден запутался в супругах первых лиц США

Президент США Джо Байден оконфузился в очередной раз. Теперь он запутался в супругах первых лиц государства. Инцидент произошёл во время одного из мероприятий в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден заявил , что на запланированном событии не смогла присутствовать его заместитель Камала Харрис, поскольку заболел «муж первой леди».

Немного изменился порядок среди присутствующих на сцене: муж первой леди заболел коронавирусом, — сказал глава американского государства.

Его супруга Джилл, являющаяся первой леди, поправила президента.

Точно. Она права. Это я! — отреагировал Байден под смех собравшихся.

Ранее стало известно, что муж Камалы Харрис Дуглас Эмхофф заразился коронавирусом. При этом сообщается, что чувствует он себя хорошо. Сама Харрис сдала отрицательный тест.

Джо Байден регулярно попадает в пикантные ситуации, забывая имена или путая страны, народы и различные понятия. Так, во время онлайн-заседания, на котором обсуждался новый инфраструктурный закон, он ошибся в имени губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и назвал её Дженнифер.

Также сообщалось, что президент Джо Байден не смог выговорить слово на выступлении в Конгрессе США. Речь лидера страны затрагивала вопросы расизма и напряжённости в отношениях с Россией. В момент, когда речь дошла до слова «эскалация», глава Белого дома затруднился его выговорить.

Кроме того, однажды американский президент перепутал своих предшественников на посту лидера страны во время своего выступления в штате Пенсильвания. Он поменял местами Барака Обаму и Дональда Трампа.