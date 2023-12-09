Байден запутался в миллионах и триллионах, когда критиковал Трампа Байден ошибся и назвал космическую сумму инвестиций в инфраструктуру США

Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден во время визита в штат Невада запутался в цифрах, критикуя своего соперника, республиканца Дональда Трампа. Рассказывая об инвестициях в инфраструктуру, американский лидер назвал астрономическую сумму, которая не может соответствовать действительности. Запись с фрагментом его выступления опубликовал RT.

При мне вместо недели инфраструктуры Америке обеспечено десятилетие инфраструктуры. Более миллиарда — трехсот миллионов — триллиона — трехсот миллионов долларов. Трамп только и делает, что говорит, а мы делаем, — запутался он.

Ранее на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Калифорнии президент США Джо Байден внезапно вскочил со своего места и протянул руку председателю КНР Си Цзиньпину. На кадрах, которые показал журналист Владимир Соловьев, видно, что американский лидер застал врасплох своего китайского коллегу.

До этого американский лидер смутил главу Индонезии Джоко Видодо, внезапно протянув ему руку. Инцидент произошел после групповой фотосессии с главами делегаций. Когда участники саммита начали расходиться, американский лидер внезапно повернулся к индонезийскому коллеге и начал с ним здороваться. Произошедшее попало в объектив камер.