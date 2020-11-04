Байден запустил сайт о передаче ему власти в США

https://static.news.ru/photo/1cd81e10-1f1c-11eb-b056-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден запустил «сайт переходного периода». Создание ресурса направлено на подготовку к передаче власти от действующего американского лидера Дональда Трампа.

При этом Байден ещё не выиграл выборы, ему не хватает шести голосов выборщиков. В заявлении, опубликованном на сайте, указано, что «в ряде штатов всё ещё подсчитывают голоса», но объясняется появление команды переходного периода. Её начавшаяся деятельность позволит администрации Байдена-Харрис с первого же дня в Белом доме «взяться за дело», сообщает РИА Новости.

В подготовке передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену в случае его победы на выборах уже участвует не менее 150 человек. Некоторые из них являются высокопоставленными сотрудниками администрации Трампа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байдену осталось лишь победить в Неваде, чтобы стать президентом. Такого мнения придерживаются американские СМИ, после победы демократа во втором ключевом штате Мичигане. Байден уже собрал 264 голоса выборщиков. В Неваде, где он пока лидирует при подсчёте голосов, как раз и есть шесть выборщиков.