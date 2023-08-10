Байден запросит у конгресса $13 млрд на поддержку Украины AP: Байден запросит 10 августа у конгресса $13 млрд на поддержку Украины

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден намерен в четверг, 10 августа, запросить у конгресса дополнительное финансирование в размере $13 млрд на поддержку Украины, сообщает Associated Press со ссылкой на собственный источник. По его информации, глава государства также попросит у конгрессменов $12 млрд на устранение последствий стихийных бедствий.

Байден в четверг попросит конгресс предоставить экстренную помощь Украине в размере более $13 млрд, — указано в сообщении.

Ранее конгрессвумен Грин обратилась к американским властям с требованием перестать направлять финансовую помощь Киеву. По ее словам, властям США необходимо сначала закончить финансирование собственной армии, а также начать тратить средства на помощь своим гражданам для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Кроме этого, российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на «разворот» членов Республиканской партии США в вопросе, касающегося выделения военной помощи ВСУ. Он отметил, среди населения растет недовольство, но быстрых изменений в политике страны ждать не стоит. По мнению парламентария, против помощи Киеву начали выступать и сторонники Демократической партии.